شركة صينية تنوي تجربة بخاخ أنف مضاد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

كشف سجل تجارب سريرية أن شركة بكين وانتاي الصينية للصيدلة الحيوية تعتزم بداية تجربة كبرى في الشهر المقبل للقاحها المضاد لكورونا، على هيئة بخاخ للأنف.



ووفقاً لبيان منشور على سجل التجارب السريرية الصيني أمس الأربعاء، تسعى الشركة للاستعانة بـ40 ألف متطوع من البالغين للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة السريرية.

وذكر السجل أن المشاركين سيطعمون بجرعتي اللقاح المختبر أو لقاح وهمي بفارق أسبوعين.

ولم يذكر البيان عدد البلدان التي ستختبر فيها الشركة لقاحها، لكنها قالت إن لجنة أخلاقيات في الفلبين وافقت على الدراسة ما يزيل بعض العقبات ويمهد الطريق للتجربة هناك.

وقال ممثل لشركة بكين وانتاي إن التسجيل لا يعني أن الشركة بدأت رسمياً تجارب المرحلة الثالثة، مضيفاً أنها تنتظر المزيد من الوثائق من السلطات لكنه لم يذكر من أي بلد.

واللقاح بديل للقاحات الشائعة بالحقن. ويمكن للقاح البخاخ أن ينتج رد فعل مناعياً في الشعب الهوائية بمحاكاة العدوى الطبيعية بفيروس تنفسي.