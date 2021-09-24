أمين قوى الحرية والتغيير: هناك تدخل خارجي في السودان وربما يحدث تغيير قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف رزق في حديثه لـ"راديو سبوتنيك": أن التحرك الذي حدث بحسب ما قاله قائد الانقلاب الفاشل، مجرد تنبيه وليس انقلاب، لأنه سيطر بدباباته على كل المواقع ولم يطلق رصاصة واحدة، وبالتالي فهو يريد أن ينبه المكون العسكري بخطورة الوضع الاقتصادي والوضع السياسي والأمني المنفلت في السودان.

وأشار إلى أن هناك محاولات للتدخلات الخارجية كما أن هناك تذمر داخل الجيش وداخل المكونات الأخرى وكذلك هناك تذمر وسط المواطنين بسبب ما يحدث في السودان.

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وتوقع رزق أن يزداد الخلاف بين قوى الحرية والتغيير وبين المكون العسكري وحدوث تغيير في النظام سواء كان في المكون المدني أو العسكري أو كليهما وكل ذلك وارد حدوثه في السودان في الأيام المقبلة.

وكان إئتلاف قوى الحرية والتغيير الذي يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان قد طالب بإشراك أجهزة الدولة المدنية في التحقيق بشأن المحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات إحباطها، إلى جانب الأجهزة العسكرية.

وطالبت قوى الحرية والتغيير بتقديم من نفذ وخطط للانقلاب لمحاكمة عادلة وعلنية وذلك بعد خلاف علني بينها وبين مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان.

واتهم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، السياسيين المدنيين بالسعي وراء مكاسب شخصية ونسيان أهداف الثورة وهو ما أدى الى محاولة الإنقلاب الأخيرة.

وقال إئتلاف قوى الحرية والتغيير إن تصريحات البرهان، ونائبه دقلو تمثل "تهديدًا مباشرًا لمسار الانتقال الديمقراطي، وأكد الإئتلاف انه لن يسمح بأي التفاف على ما تم الاتفاق عليه وسوف يتصدى بكل قوة وصرامة لمن يحاول المساس بالتحول الديمقراطي.

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