وزير المالية السعودي: 5.4 % ارتفاع معدلات الاقتصاد غير النفطي

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة عكاظ، صباح اليوم الجمعة، بأن معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي ارتفعت من نحو 0.2% في العام 2016 إلى نحو 3.3% في العام 2019، ووصلت إلى نحو 5.4% خلال النصف الأول من العام 2021.

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وأكد الوزير السعودي أن منصة اعتماد الرقمية سهّلت إجراءات التعاملات المالية للقطاعين، العام والخاص، في المملكة، من خلال استلام ما يزيد على 623 ألف أمر دفع، بقيمة تجاوزت 575 مليار ريال، موضحا أن تلك المنصة أنجزت إجراءات صرف قيمتها 568 مليار ريال تقريبا خلال 15 يوما فقط.

وذكر عبد الله الجدعان أن هناك زيادة لحجم التداول في أسواق الدين الثانوية المحلية، بما يزيد عن 70 مليار ريال في العام 2020، مقارنة بـ 10 مليارات ريال فقط في العام 2019، لافتا إلى أن مبادرتي دعم استدامة الشركات وصندوق دعم المشاريع ساهمتا في دعم منشآت القطاع الخاص، حيث وصل حجم الموافقات التمويلية بنهاية العام 2020 إلى 4 مليارات ريال.

وشدد وزير المالية السعودي على أن "رؤية 2030" سيطرت على مستويات العجز المالية العامة للمملكة من 15.8% في العام 2015، إلى 4.5% في العام 2019، متوقعا الوصول إلى مستويات أقل في ميزانية العام الحالي، بعد انحسار الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات أزمة كورونا.

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