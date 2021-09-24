الأمن السيبراني السعودي يحذر من 4 طرق للاحتيال على الإنترنت

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف المركز السعودي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، كيفية معرفة روابط التصيد الاحتيالية على شبكة الإنترنت، من أجل عدم الوقوع في طرق خداعها وسلب الأموال.

وأشار المركز السيبراني إلى أكثر 4 طرق للروابط الاحتيالية، وهي كالتالي:

1ـ التخفّي عبر عنوان موقع الويب URL، من خلال تغيير بسيط لترتيب حروف الموقع الأصلي أو زيادة أو نقصان غير واضح، ففي حالة تغيير نوع الموقع يتم تبديل .gov إلى .net.

2ـ إنشاء نطاق فرعي باسم موقع معروف وربطه بموقع التصيّد، مثل إنشاء cert على موقع التصيّد حتى يبدو صحيحا.

3ـ الاستدراج عبر استخدام كلمات وعبارات جذابة، مع التخفّي تحت أحد الجمل القابلة للضغط، مثل (اضغط هنا وادخل السحب على 100 ألف ريال).

4ـ التخفّي باسم إحدى الشركات المعروفة أو البنوك، وطلب بيانات شخصية أو بنكية من الضحية، مثل رسالة "عزيزي العميل تم حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك، نرجو إرسال اسم المستخدم وكلمة السرّ لتحديث بياناتك من خلال هذا النموذج".

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