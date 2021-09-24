هل أجلت مصر العام الدراسي لعدم حصول أعضاء منظومة التعليم على لقاح كورونا؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز في توضيح اليوم الجمعة، أن الفصل الدراسي الجديد (2021/2022) يبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، وكذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022.

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وبحسب المركز، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، في حين تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو، على أن تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، مشددة في الوقت ذاته على أن الوضع الوبائي تحت السيطرة بالرغم مما تشهده الموجة من تصاعد في الأعداد.

وأوضحت وزير الصحة المصرية، خلال مؤتمر مشترك مع السفير الألماني في القاهرة بشأن التعاون في مواجهة فيروس كورونا، صباح الخميس، بأن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الأدوية واللقاحات.

وأشارت إلى أن مصر ستتمكن من إعطاء 80 مليون جرعة لقاح كورونا، بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي إطار التعاون بين مصر وألمانيا، أعلنت الوزيرة تسلّم 2.3 مليون جرعة لقاح كورونا "أسترازينكا" كهدية من ألمانيا

وكشفت أنها ستقوم بزيارة هذا الشهر إلى ألمانيا للاتفاق مع شركة "مرسيديس" على شراء 1000 سيارة إسعاف و1000 عيادة متنقلة لخدمة مشروع "حياة كريمة".

ومن جانبه، قال السفير الألماني في القاهرة، فرانك هارتمان، إن التعاون المصري الألماني لتوفير اللقاح يعد تعزيزا لمواجهة الجائحة، مُرحّبا بالتعاون الشامل بإجمالي 2.3 مليون جرعة وصل منها، أمس، 1.5 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

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