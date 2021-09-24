ضابط سابق بالجيش المصري يكشف كواليس إذاعة بيان تنحي مبارك... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عتمان في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" المصرية، إن المفاوضات بشأن البيان كانت تجري بين الرئيس مبارك ونائبه في ذلك الوقت اللواء عمر سليمان وقيادات الجيش المصري للتوصل إلى صيغة له.
وأضاف أنه بعد الاتفاق وكتابة البيان، تم تسجيله وإرساله للجيش ليحدد موعد إذاعته.
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وذكر أنه ذهب بنفسه لمبنى ماسبيرو سيرا على الأقدام من ميدان عبد المنعم رياض بسبب الحشود الكبيرة في الميدان، وذلك لتسليم شريط تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
وأكد أن جميع الموجودين أثناء إذاعى البيان لم يكونوا على علم بمضمون البيان.
يذكر أن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك كان قد تنحى عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 بعد احتجاجات شعبية نتيجة تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
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إنفوجرافيك مسيرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك