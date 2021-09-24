لواء مصري يكشف تفاصيل مكالمة بين طنطاوي ونظيره الإسرائيلي وأوباما في 2011.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عتمان في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" المصرية، إن المشير طنطاوي كان له مواقف مشرفة أثناء قيادته دفة البلاد عقب أحداث 2011.

وأضاف أن تلك الفترة كانت صعبة للغاية ولكن المشير طنطاوي لعب دورا مهما في تجاوزها إلى بر الأمان.

وأشار إلى أن في تلك الفترة حدثت أزمة اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة حصارها من قبل المواطنين وقام وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها بالاتصال بالمشير طنطاوي وعرض عليه إرسال طائرات لإخلاء الدبلوماسيين من مقر السفارة.

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ولكن جاء رد المشير طنطاوي بالرفض وأوضح أن الجيش المصري قادر على السيطرة على الوضع وأن المسألة تخصنا ولا نحتاج لمساعدة.

ثم قام الرئيس الأمريكي وقتها (باراك أوباما) بالتحدث إلى المشير طنطاوي وعرض عليه مساعدة أمريكا ولكنه أيضا رفض ثم كرر الاتصال مرة ثانية أثناء الأزمة ولكن المشير طنطاوي لم يرد عليه.

وأوضح أن سرية صاعقة كاملة قامت بالسيطرة جوا وبرا على السفارة وإخلاء من كان بداخلها وإرسالهم إلى إسرائيل.

وأكد أن تعليمات المشير طنطاوي للسرية كانت شديدة بعدم إطلاق أي رصاصة أو إصابة أي مواطن مصري خلال العملية وهذا ما تم.

وذكر أن المشير طنطاوي كان قويا وحازما وجريئا جدا في رده على وزير الدفاع الإسرائيلي والرئيس الأمريكي.

وتوفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأسبق، يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 عن عمر يناهز 85 عاما وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام.

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