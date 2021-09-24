91 عام من النماء الإزدهار

الكويت - هبة التوبجي - عندما أهلّت طلائع الملك عبدالعزيز ورجاله على تخوم نجد كان ذلك اليوم هو خطوة الألف ميل لبناء وطن عظيم على يد أبناءه في الوقت الذي كان معظم العالم آنذاك يعيش حقبة من الصراع على النفوذ والسيطرة أسفرت عن مقتل الملايين ودمار عشرات المدن والدول في الحرب العالميتين الأولى والثانية .

ومنذ ذلك الحين وعلى مدار تسعين عام كانت هذه الصحراء القاحلة تحقق القفزات تباعاً على مستوى الأرض والأنسان في مجالات التنمية والإقتصاد والصحة والإسكان وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الأمن والأمان الذي يعتبر أولى الأولويات لإستقرار الدول وإزدهارها , فكان أكثر المتفائلين يرى أن بناء صحراء مترامية الأطراف سيحتاج لقرون من الزمان نظراٌ لعدم توفر الإمكانات اللازمة لصناعة الدول والمجتمعات .

ولكن بعزم رجالها وهمّة نساءها سطرت الملاحم البطولية والجهود الجبارة في كل الميادين بخطى واثقة ومدروسة اختصرت عقود من عمر الدول جعلت السعودية اليوم وبعد أقل من قرن تتصدر المراكز الأولى على مستوى المنطقة والعالم في عدد من المجالات المستهدفة , فكانت الأرقام غير متوقعة في التعليم من عدد جامعات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة إلى 74 جامعة وتصاعدت نسبة تملك السعوديين للسكن الى %64 ونمو القطاع الغير نفطي لتصل الإيرادات الغير نفطية إلى350 مليار وتضاعفت الأستثمارات الأجنبية 3 مرات وإنخفاظ نسبة البطالة بشكل ملحوظ ناهيك عن تحسين جودة الحياة والبرامج المصاحبة لها في زمن قياسي .

ولذلك كانت رؤية 2030 هي الإمتداد التاريخي لهذه الإنجازات الوطنية والمنطف المهم للتحول المذهل والمتسارع الذي يسير وفق ما خطط له , وكلنا ثقة في مستقبل باهر ينتظر وطن عظيم بقيادة عظيمة وسط شعب عظيم , وكل عام ووطني في رخاء ونماء .

كتبه

طلال مجرشي