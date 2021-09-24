الكويت - هبة التوبجي - ليست لهم بدار

هي لنا دار ولنا فيها الأمن والإستقرار ، هذا يومُ نستذكر فيه نعمة الله بوحدة وطن على التوحيد وقد كان قبل ذلك شتاتاً يسوده الجهل ويغشاه الخوف، ومقالتي هذه تستهدف فئة لاتستذكر نعمة الأمن ولاتسرها وحدة جماعة خلف قائد ظاهر ، على كل من يجد في نفسه كآبة وبغضاً وكمداً في هذه المناسبة أن يراجع نفسه ويحدد منهجه

هل هذه دار له !!

وهل هو فرد في هذه الدار !!

لأكون أكثر وضوحاً وأقدم لكم أعجب وأقذر كائن خلقه الله سبحانه ، ألا وهو الكائن الأخونجي

فالإخواني أو الإخونجي هو ذلك الكائن الذي يشبه الإنسان في الشكل وأقل درجةً من الحيوان في العقل والمضمون .

قد يرى البعض في الكلمات السابقة قسوة بذلك الكائن ، وأن هذا الكائن المؤدلج لن يقرأ هذه المقالة .

وهذا صحيح فلن يقرأها وإن قرأها فربما يعيها ولكن بعد زمن ليس بالقصير ، فهو يعيش في غشاوة حالكة الظلمة بحيث يكون جهاز التحكم بعقله في يد عدوه .

وأين الخطأ حينما نضع الحيوان أياً كان نوعه أعلى منزلة من الكائن الأخونجي ! “..”

فعقلية الأخونجي المعقدة أوصلته لأسوأ حال فلكي يدافع عن دينه أصبح أخطر عدو لهذا الدين ، وكيف أصبحت وسيلته للدفاع عن وطنه بأن يكون خائن له ، وكيف كان سبيله لتطبيق الأخلاق والمُثُل العليا بأن يكذب ويغدر ويحقد ويسرق ويتجسس والخ ….

سيزداد العجب حينما تعلم كيف تحول من مسلم بسيط شعاره لا للشيوعية والعلمانية والباطنية إلى تابع لكل ما سبق!!!

نعم هي لنا دار..

وليست لهم بدار..

لأنهم كارهون لها ولقادتها

ولأن ولائهم لكل داعية على باب من أبواب جهنم .

فما غرضهم في هذه الدار فليذهبوا للديار التي ينشدونها ويطبلون لقادتها وسنشهد حينها فقرهم وذلهم وحينها سيفيقون وربما لا .

أخيراً

قد تجتمع مع شخص في أخوة الدم …وتفترق معه في أخوة الفكر ، والأمن والوطن وولاته هم الفيصل والحكم

كتبه

ناصر العبداللطيف