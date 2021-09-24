شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يتوقع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك ، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

توقعات طقس العرب

وتوقع موقع طقس العرب أن يتواصل تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تتكاثر كميات السحب الركامية الرعدية على أجزاء من جازان وعسير والباحة، وتتهيأ الفرصة لتساقط أمطار رعدية محلية في مناطق عشوائية.

كما توقع خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى نهار السبت أن تؤثر على الأجزاء الشمالية من المملكة كتلة هوائية أكثر اعتدالاً، تنخفض معها درجات الحرارة بشكل لافت، بحيث تكون معتدلة نهاراً ومائلة للبرودة في ساعات الليل.

درجات الحرارة