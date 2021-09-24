مصر توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Vladimir Pesniya

ومنحت مصر الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي يتضمن جرعتين في فبراير شباط.

وفي أبريل، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) أنه اتفق مع شركة الأدوية المصرية "مينافارم" على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" سنويا في مصر.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك لايت" لا يتطلب ظروف تخزين أو نقل خاصة، ويبلغ سعره 10 دولارات.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة الروسية تصريحا لإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد. ووفقا لما أعلن عنه كيريل دميترييف عن أن "سبوتنيك V" ليس عقارا واحدا، ولكنه قاعدة تعتمد عليها عملية إنتاج وتطوير اللقاحات.

وقال إن "لقاح "سبوتنيك لايت" يعد مخصصا بشكل أساسي للأسواق الخارجية، في حين سيبقى اللقاح الرائد في روسيا هو "سبوتنيك V".