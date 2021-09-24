الحرس الملكي السعودي ينظم مسيرة عرض للسيارات القديمة لملوك المملكة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبثت قناة السعودية لقطات تلفزيونية أظهرت جانبا من مسيرة عرض السيارات الملكية القديمة، التي جابت الشوارع ابتهاجا باليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

يذكر أنه، في 19 سبتمبر/ أيلول عام 1932، صدر أمر ملكي ممهور بتوقيع الملك عبد العزبز آل سعود للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم "المملكة العربية السعودية" اعتباراً من الخميس 23 سبتمبر 1932.

وتحتفل السعودية بحلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91، لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، ويقام اليوم الوطني السعودي هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر المملكة.

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