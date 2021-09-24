شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وجو صحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند 14:43 والمد الثاني عند 02:43 والجزر الأول عند الساعة 08:17 والجزر الثاني عند الساعة 20:34 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 10:50 والمد الثاني عند الساعة 23:47 والجزر الاول عند الساعة 17:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:22.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم ( الجمعة) في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حاراً نسبياً ثم يتحول إلى حسن خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 15%.