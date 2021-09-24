المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يؤكد تواصله الدائم مع روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - نيويورك – سبوتنيك. وقال ليندركينغ لوكالة سبوتنيك: "أنا على تواصل دائم مع روسيا حول اليمن، وأنا أجد هذا التواصل مفيداً جداً".

يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، التكبار المسؤولين في الحكومتين اليمنية والسعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي الخاص.

ودعا ليندركينغ خلال اللقاءات إلى إنهاء القتال في مأرب ومختلف أنحاء اليمن، كما أعرب عن قلقه من استمرار الحوثيين في رفض المشاركة في وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية.

كما دعا ليندركينغ خلال اجتماعاته مع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للعمل معا لتحسين الخدمات واستقرار الاقتصاد في البلاد.

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