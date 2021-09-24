شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يتسلم الدفعة الثالثة من لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الخميس، عن تسلمها ثالث دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، عبر برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية علي الوليدي، إن 356 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وصلت إلى مدينة عدن جنوبي البلاد.

بدوره، أكد وزير الصحة اليمني قاسم بُحيبح، أن اللقاحات ستوزع على أناس تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من أسترازينيكا.

وتسلم اليمن حتى الآن أقل من مليون جرعة لقاح، منها 360 ألفا من أسترازينيكا في مارس، تلتها 151 ألفا من جونسون آند جونسون في أغسطس.



