شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. حل مشكلة عدم الدفع في Apple Pay بعد تحديث iOS15 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني عبدالله السبع خطوات حل مشكلة الخلل في Apple Pay وعدم القدرة على الدفع بعد التحديث لنظام iOS15
وقال السبع، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال الخطوات التالية:
1- الدخول إلى الإعدادات
2- ثم الدخول إلى الوالتس في Apple Pay
3- تدخل على الخيار المتاح وتضع عنوانك الرسمي الذي يتم استخدامه
4- وضع البريد الإلكتروني المستخدم ورقم الهاتف
وأشار السبع، إلى أنه يفضل أن يكون العنوان الذي تم وضعه مطابق للعنوان الموجود في البنك حتى لا تواجه أي مشاكل.
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