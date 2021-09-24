«شجاعة رجل أمن».. تعلق بمركبة متهور وأجبره على التوقف (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق شجاعة رجل أمن ومبادرته لإيقاف أحد المتهورين في أحد المناطق. وظهر رجل الأمن في المقطع، وقد تعلق بسيارة قائد مركبة المتهور وأجبره على الوقوف، واتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.

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