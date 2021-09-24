التحالف العربي: تدمر طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها "الحوثيين" باتجاه جنوبي السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب التلفزيون السعودي، دمر التحالف طائرة مسيرة مفخخة خامسة تجاه مدينة خميس مشيط، جنوبي المملكة.

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وقال التحالف في بيانه، إنه أحبط كافة المحاولات العدائية للميليشيات باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف العربي أعلن، في وقت سابق من اليوم، اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه مدينة جازان السعودية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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