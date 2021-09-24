شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام ليبية: جلسة للبرلمان الاثنين المقبل لمناقشة قانون انتخاب المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة المرصد الليبية أن رئاسة مجلس النواب الليبى قد دعت اليوم الخميس، جميع الأعضاء إلى جلسة لمناقشة قانون انتخاب مجلس النواب، الإثنين المقبل في مقر المجلس بمدينة طبرق شرق البلاد، جاء ذلك بعد ساعات من دعوة المجلس الرئاسي للبرلمان بضرورة إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قد قال إنه لا مجال للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بالانتخابات الليبية المقبلة.

وأضاف نورلاند في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "مشاركة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الاجتماع الوزاري حول ليبيا كان دليلا آخر رفيع المستوى على دعم الولايات المتحدة لليبيا، التي تستعد الآن بجدية للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل"، مشددا على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة.

وشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، في اجتماع وزاري حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي استضافتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، حيث أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة خالية من التدخل الأجنبي.