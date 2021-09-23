شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الدفاعات الجوية من تدمير طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط. وكانت الدفاعات الجوية قد قامت قبل ساعات بتدمير طائرة مسيرة مفخخة رابعة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

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