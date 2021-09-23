شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: فيديو نادر للمسجد النبوي والبقيع منذ قرابة 60 عاما والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداو ل مغردون على موقع”تويتر” مقطع فيديو نادر يعود تاريخه إلى عام ١٣٨٤هـ / ١٩٦٥م أي قرابة 60 عاما. ويوضح المقطع المتداول معالم المدينة المنورة والمسجد النبوي في ذلك التوقيت والروضة الشريفة قبل توسعتها وكذلك مسجد قباء وبقيع الغرقد. كما يبين المقطع وسائل المواصلات في المدينة المنورة التي كانت تقل المعتمرين ، وكذلك السيارات التي كانت رائجة في ذلك التوقيت.

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