شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من استهداف وتدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء اليوم الخميس. وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود.

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