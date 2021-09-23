الحكم على مرشح سابق في انتخابات الرئاسة الجزائرية بالسجن 4 سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Michel Euler, Pool

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، حكم على غديري الموقوف منذ حزيران/يونيو 2019 بالسجن بتهمة "المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم".

وذكرت الوكالة أن النيابة طلبت في وقت سابق حبسه لمدة 7 سنوات ولكن المحكمة أصدرت حكمها بـ 4 سنوات فقط.

وكان غديري قد ظهر على الساحة السياسية بالجزائر في نهاية 2018، بعدما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 18 نيسان/ أبريل 2019، وطالب بمنع ترشح الرئيس الراحل بوتفليقة لولاية خامسة بسبب وضعه الصحي.

ونتيجة للاحتجاجات التي شهدتها الجزائر في ذلك الوقت، قرر بوتفليقة تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى ثم استقال بضغط من الشارع.

وفي النهاية، نظمت الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019 وفاز فيها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.