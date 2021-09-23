روسيا والجزائر تبحثان تعميق التعاون في مجال الطاقة

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر- سبوتنيك. وخلال اللقاء ناقش الطرفان فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين مجموعة "سوناطراك" الجزائرية و"غازبروم" في مجال المحروقات، لا سيما في أعمال التنقيب والإنتاج والنقل وتطوير البنية التحتية في صناعة الغاز وكذا معالجة الغاز وتسويقه.

وتطرق وزير الطاقة والمناجم إلى تطوير الشراكة في مجال تحويل المحروقات، مما سيسمح بتقييم أفضل للمحروقات ودعا "غازبروم" و"سوناطراك" إلى دراسة فرص الشراكة في هذا المجال، حسبما ذكر بيان للوزارة.

وذكر البيان أن الوزير اغتنم هذه الفرصة لإبلاغ الوفد الروسي بالمزايا التي يوفرها قانون المحروقات الجديد، والذي سيوفر شراكة رابحة بين الطرفين في تطوير مشاريع جديدة في مجال المنبع والمصب النفطي.

كما شدد الوزير على ضرورة إيجاد وتنفيذ العمليات التي تسمح بتسريع إنجاز المشاريع الجارية بين "سوناطراك" و"غازبروم"، ودعا الوزير الشركات الروسية لتكون أكثر تواجدا في الجزائر لخلق شراكات أخرى.

من جانبه، أعرب السفير الروسي لدى الجزائر، إيغور بيليايف، عن ارتياحه الشديد لجودة العلاقات الثنائية بين البلدين وعن اهتمام الشركات الروسية بتطوير فرص الأعمال والاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وخاصة في المشاريع المنجمية للتنقيب عن المعادن الثمينة والنادرة.

وتبادل الوزير والسفير وجهات النظر حول تطور أسواق النفط ورحبا بعملية الحوار بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة، من أجل استقرارها.

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