لافروف والمقداد يبحثان الأوضاع في سوريا وأنشطة اللجنة الدستورية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الخارجية الروسية، أجرى لافروف مباحثات اليوم مع المقداد، في نيويورك على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء جرى تبادل وجهات النظر حول تطور الوضع في سوريا وما حولها، مع التركيز على آفاق المضي في العملية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك أنشطة اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

كما تم أيضا مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية الروسية السورية.

وفي السياق، جدد لافروف موقفروسيا الثابت والداعم لاحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، والحق القانوني للسوريين في تقرير مستقبل بلادهم بشكل مستقل.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد وصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76، حيث من المقرر أن يلقى كلمة أمام الجمعية يوم الـ 25 من أيلول/سبتمبر.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف اليوم مع الممثل الأعلى للسياسة الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

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