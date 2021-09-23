شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الليبية: رئيس المجلس الرئاسي يدعو جميع الأطراف إلى التهدئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، حكومة الوحدة الوطنية بالاستمرار في عملها، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، دعم العملية الانتخابية، والالتزام باتخاذ الاجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.

وأكد المجلس الرئاسي الليبى في بيان له – نشرته وكالة الأنباء الليبية - اليوم أنه تابع عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الصادر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضى والمتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وما صاحب ذلك من تداعيات مختلفة.

وقال المجلس الرئاسي الليبى إنه حريص كل الحرص على سلامة العملية السياسية وفق خارطة الطريق المعتمدة بمنتدى الحوار السياسي باعتباره ممثلا للسلطات السيادية بالدولة الليبية، وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، داعيا السلطات التشريعية في البلاد الى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية.

وشدد المجلس الرئاسي الليبى في بيانه على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاد اي خطوات تصعيدية، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، داعيا الجميع إلى التهدئة ضمانا لسير العملية الانتخابية في مناخ ايجابي، في ظل التزام كافة السلطات بأداء مهامها وفق الاختصاصات المسندة اليها بموجب الأحكام الدستورية والتشريعات النافدة ومخرجات الحوار الليبي.

ودعا المجلس الرئاسي الليبى بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.