شكرا لقرائتكم خبر عن مقيم أمريكي بعد مشاهدة رجل أمن في صلاته: “الأمان ليس بالسلاح.. السر في الصلاة” (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو وثقه مقيم أمريكي لرجل أمن أثناء أداء الصلاة في محل عمله.

وأبدى المقيم إعجابه بمدى الأمان الذي يشعر به وهو في المملكة، وكذلك كيف أن رجل الأمن يحافظ على صلاته.

وأضاف المقيم الأمريكي : ” شاهدوا معي كيف أنهم يعيشون في بلدهم الأكثر أماناً، وليس ذلك بقوة السلاح، بل إن السر يكمُن في هذه الصلاة.”

كما قدم المقيم الأمريكي تهنئته للقيادة والمواطنين بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة..