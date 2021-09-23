شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الاكتتاب في Stc حلول؟ الشيخ الخثلان يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم حكم الاكتتاب في Stc حلول. وقال الشيخ الخثلان: “لا بأس بذلك، فلم يظهر في قوائمها المالية تعاملات محرمة، فلا بأس بالاكتتاب فيها”.

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