شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير مسيرة مفخخة رابعة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق النحرير: أعلنت قوات الدفاعات الجوية عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة رابعة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة. وأكدت قوات التحالف أن كفاءة القوات المسلحة بالمملكة، أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا اليوم.

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