محادثات روسية سورية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

دبي - محمود عبدالرازق - وشاركت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر قناتها في "تيلغرام" صورة تظهر لقاء لافروف مع المقداد مؤكدة إجراء المحادثات.

وأعلن المقداد في وقت سابق من اليوم عن عزمة لقاء لافروف، وقال: "بالتأكيد سنناقش معه العلاقات الممتازة بين روسيا وسوريا، وكذلك التنسيق بين البلدين والأمم المتحدة، كما سنناقش الوضع في المنطقة ككل".

وأشار وزير الخارجية السوري، إلى أنه يعتزم أيضا، لقاء الأمين العام للأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة ليؤكد له رغبة دمشق في بناء علاقات أفضل مع المنظمة العالمية.

وقال الوزير السوري بهذا الصدد: "سنطلب من الأمم المتحدة أداء دور الأمم المتحدة، وسنطلب الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الرئيسية، وسنعلن له أننا نسعى جاهدين من أجل علاقة أفضل مع منظومة الأمم المتحدة".

وأضاف المقداد ردا على سؤال ما إذا كان يتوجب على الدول الأخرى برأيه زيادة حجم المساعدات لسوريا: "بالطبع نعم، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وكذلك الإجراءات القسرية الأحادية تخنق الشعب السوري".