شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جناح مجلس حكماء المسلمين فى معرض عمّان الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم الخميس، مجلس حكماء المسلمين جناحه في معرض عمّان الدولي للكتاب بأكثر من ستين كتابًا من إصدارات المجلس العلمية، بحضور الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام للمجلس.

ويقدم المجلس في هذه الدورة من المعرض مجموعة متميزة من الكتب المترجمة في مجال الحوار والسلام: من بينها كتاب "الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش" للكاتب الأمريكي آيرون تايلر، بالإضافة إلى كتب في أدب الطفل، آخرها ديواني أطفال "الله ما أحلاه" و "إني أهواك بلا سبب".

كما يشارك المجلس بإصدارات متنوعة في الفكر والثقافة الإسلامية، ومخرجات مؤتمرات مجلس حكماء المسلمين وملتقياته الحوارية، إضافة إلى باقة من مؤلفات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين.