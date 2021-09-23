شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يتزين بعلم المملكة السعودية احتفالا باليوم الوطني الـ91.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك برج خليفة، في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ91، وتزين برج خليف بعلم المملكة احتفالا بهذه المناسبة، حيث اضاء البرج بعلم السعودية، وهنأ برج خليفة على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلا: "اليوم نحتفل مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 بعرضٍ ضوئي بهذه المناسبة القريبة إلى قلوبنا في برج خليفة".



برج خليفة يتزين بعلم السعودية

وعبر الحساب الرسمى لبرج خليفة عن أمنياته للمملكة بدوام الاستقرار، قائلا: "نتمنى للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً دوام الاستقرار والنمو والازدهار.. معاً أبداً".



العلم السعودي على البرج



علم المملكة يزين البرج

وكان قد أحى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الوطنى السعودى الـ91، مؤكدا أن المملكة ستسعى دائما لتحقيق الأفضل فى الحاضر والمستقبل وتستلهم في طريقها تضحيات الآباء والأجداد.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة في هذه المناسبة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله دائمًا على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية، وسنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه".

وبالأمس، تزين مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر احتفالا بـاليوم الوطني السعودي الـ91، ونشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية بالقاهرة على "تويتر"، فيديو قصير لتوشح مبنى سفارة المملكة السعودية بالأخضر، وعليه صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.