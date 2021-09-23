شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يهود بعد اقتحام حى الطيرة برام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيون بالاختناق بالغاز خلال مواجهات اندلعت، مساء اليوم الخميس، مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب اقتحامهم أطراف حي الطيرة برام الله، وقال شهود عيان إن قوة من جيش الاحتلال رافقت عددًا من المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة من جهة بلدة عين قينيا وكانوا يحتفلون ويؤدون طقوس دينية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الشبان خلال المواجهات؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، ووصل الغاز الخانق إلى منازل الفلسطينيين القاطنين في المنطقة.

يذكرأن، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، ستة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقال شهود عيان، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط في القدس المحتلة مستخدمة شاحنة مدنية، وهاجمت عددًا من الشبان في المخيم واعتقلت أربعة منهم، ما زالت هوياتهم مجهولة.



وأكدت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صبحي سامر صبحي زيد (19 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في مخيم الجلزون بشمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء غروف، بعد أن داهمت منزله في المدينة وفتشته واستجوبت ساكني في محافظة أريحا شرق الضفة الغربية.

كما أصيب شاب فلسطينى، أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات على مقربة من مدرسة الطور الثانوية في القدس المحتلة.