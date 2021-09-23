وزير الخارجية الأمريكي: المملكة والولايات المتحدة تشتركان في ثمانية عقود من التعاون والصداقة المتبادلة ‏

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تهنئته للمملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، مؤكداً أن المملكة والولايات المتحدة تشتركان في ثمانية عقود من التعاون والصداقة المتبادلة.
وقال في بيان صحفي : لقد دفعت قوة روابطنا ازدهار دولتينا وعززت أمن المنطقة، ونحن بصدد توسيع نطاق تعاوننا، بما في ذلك مواجهة التحدي المتمثل في أزمة المناخ ودعم استجابة دولية قوية لوباء كوفيد19، فضلاً عن تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الواسع.
وأضاف “نحن نعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وصياغة مستقبل يسوده السلام والازدهار الاقتصادي، وأطيب تمنياتي لشعب المملكة بيوم وطني سعيد وعام ناجح”.