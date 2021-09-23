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وزير الخارجية الأمريكي: المملكة والولايات المتحدة تشتركان في ثمانية عقود من التعاون والصداقة المتبادلة ‏

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج  –  واس  :  أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تهنئته للمملكة العربية ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، مؤكداً أن ‏المملكة والولايات المتحدة تشتركان في ثمانية عقود من التعاون والصداقة المتبادلة.‏
وقال في بيان صحفي : لقد دفعت قوة روابطنا ازدهار دولتينا وعززت أمن المنطقة، ونحن بصدد توسيع ‏نطاق تعاوننا، بما في ذلك مواجهة التحدي المتمثل في أزمة المناخ ودعم استجابة دولية قوية لوباء ‏كوفيد19، فضلاً عن تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الواسع. ‏
وأضاف “نحن نعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وصياغة مستقبل يسوده السلام ‏والازدهار الاقتصادي، وأطيب تمنياتي لشعب المملكة بيوم وطني سعيد وعام ناجح”.‏

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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