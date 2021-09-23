الملك سلمان مهنئا السعوديين بيومهم الوطني:  سنسعى لرفعة الوطن وشعبه

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة تهنئة للسعوديين بذكرى اليوم الوطني الـ 91. وكتب الملك سلمان على حسابه في تويتر :” في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله دائمًا على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية”. وأكد في رسالته بمناسبة اليوم الوطني أننا، سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه.

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