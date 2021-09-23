سقوط جندي إسرائيلي في حفرة عمقها 20 مترا... والجيش يتدخل (صور)

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في أسباب سقوط أحد جنوده في حفرة عميقة، مساء أمس الأربعاء، بالقرب من منطقة بيت جبرين، شمال مدينة الخليل الفلسطينية، أثناء إجراء الجيش مناورة عسكرية.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي قرر، على الفور، فتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط الجندي في حفرة قرب بيت جبرين، إضافة إلى عدة حوادث أخرى مماثلة سقط خلالها جنود في حفر أثناء التدريبات العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرق الإنقاذ العسكرية وطاقم إطفاء وجنود الوحدة 669 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، شاركت في إنقاذ الجندي الذي تم نقله بمروحية تابعة لسلاح الجو.

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