أمريكا تبعث برسالة خاصة إلى السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في المملكة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم، تمنت من خلاله باستمرار العلاقات الطبية بين البلدين، وللسعوديين بيوم وطني سعيد.

وأكدت مارتينا سترونغ أن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، السعودي والأمريكي، طيلة 8 عقود كاملة، بنيت على أساس تحقيق الأمن والازدهار للبلدين وللمنطقة بأسرها.

وأنهت رسالتها بقولها: "إن الهدف المشترك للجانبين هو بناء عالم آمن ومزدهر ومستدام، ونتطلع للعمل مع المملكة لجعله حقيقة".

يذكر أنه، في 19 سبتمبر/ أيلول عام 1932، صدر أمر ملكي ممهور بتوقيع الملك عبد العزبز آل سعود للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم "المملكة العربية السعودية" اعتباراً من الخميس 23 سبتمبر 1932.

وتحتفل السعودية بحلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91، لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، ويقام اليوم الوطني السعودي هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر المملكة.

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