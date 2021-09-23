روسيا تدعو كافة القوى السياسية في السودان إلى تسوية الخلافات عبر الحوار

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY

كما جددتالخارجية الروسية تأكيدها دعم موسكو لجهود المجلس السيادي، وكذلك الحكومة المدنية الحالية لتعزيز السلام والاستقرار في السودان.

موسكو - سبوتنيك. علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على محاولة الانقلاب الأخيرة في السودان، قائلة "ندعو جميع القوى السياسية في هذا البلد إلى حل التناقضات القائمة بالوسائل السلمية على أساس حوار وطني واسع، والتخلي عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات في المجتمع السوداني".

وفي وقت سابق، أكد خبراء سياسيون أن الفجوة بين مكوني الحكومة الانتقالية في السودان (العسكري والمدني) أصبحت كبيرة، عقب فشل عسكريين في الاستيلاء على السلطة في البلاد يوم الثلاثاء.

وكان الجيش السوداني قد أحبط محاولة انقلاب على السلطة في السودان صباح الثلاثاء الماضي، مؤكدا اعتقال جميع الضباط والجنود المشاركين في الانقلاب البالغ عددهم 22 عسكريا.

فيما طالب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من الجيش السوداني أن يطلع مجلس الوزراء على نتائج التحقيقات مع الانقلابيين في أقرب فرصة، معلنا أن هناك جهات داخل وخارج الجيش يتبعون لعناصر من النظام السابق، تورطوا في محاولة الانقلاب.

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