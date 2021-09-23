مصرع شخصين وإصابة آخرين بانفجار قنبلة يدوية في طرطوس...خلاف عائلي

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Ronen Zvulun

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة لوكالة "سانا"، إن الانفجار أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر وضباط الشرطة والمدنيين الموجودين في المنطقة، إصابات بعضهم خطيرة تم إسعافهم إلى مشفى الباسل.

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#سوريا #طرطوس

مقتل محامي وشقيقه وضابطين بالجيش وعدة إصابات إثر إلقاء شخص رمانة يدوية على المحامي بسبب خلافات عائلية أمام القصر العدلي بطرطوس . pic.twitter.com/RX3m6dKDEr — أهم الأخبار العربية والعالمية (@Worldarabsnews) September 23, 2021

من جانبه صرح مدير مشفى الباسل الدكتور إسكندر عمار، أنه تم إسعاف 9 مصابين للمشفى بينهم حالات حرجة، إضافة إلى إسعاف اثنين من المصابين إلى المشفى العسكري.

وبيّن المحامي العام هيثم حرفوش أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محام وصهره، حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير، كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده، إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار ووفاة المحامي وشخص آخر وإصابة عدد من عناصر الشرطة، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية.