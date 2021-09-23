الارشيف / اخبار الخليج

مصرع شخصين وإصابة آخرين بانفجار قنبلة يدوية في طرطوس...خلاف عائلي

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Ronen Zvulun

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة لوكالة "سانا"، إن الانفجار أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر وضباط الشرطة والمدنيين الموجودين في المنطقة، إصابات بعضهم خطيرة تم إسعافهم إلى مشفى الباسل.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

.

من جانبه صرح مدير مشفى الباسل الدكتور إسكندر عمار، أنه تم إسعاف 9 مصابين للمشفى بينهم حالات حرجة، إضافة إلى إسعاف اثنين من المصابين إلى المشفى العسكري.

وبيّن المحامي العام هيثم حرفوش أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محام وصهره، حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير، كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده، إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار ووفاة المحامي وشخص آخر وإصابة عدد من عناصر الشرطة، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا