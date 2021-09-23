شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان فى اليوم الوطنى السعودى: نسعى لتحقيق الأفضل فى الحاضر والمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باليوم الوطني السعودي الـ91، مؤكدا أن المملكة ستسعى دائما لتحقيق الأفضل في الحاضر والمستقبل وتستلهم في طريقها تضحيات الآباء والأجداد.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة في هذه المناسبة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "فى ذكرى يومنا الوطنى، نحمد الله دائمًا على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية، وسنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه".

الملك سلمان على تويتر

وبالأمس، تزين مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر احتفالا بـاليوم الوطني السعودي الـ91، ونشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية بالقاهرة على "تويتر"، فيديو قصير لتوشح مبنى سفارة المملكة السعودية بالأخضر، وعليه صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستعرضت السفارة السعودية لدى القاهرة ملامح العلاقات بين مصر والمملكة، وذلك فى بيان بمناسبة اليوم الوطنى السعودى، أمس الأربعاء.

وفى بيانها، قالت السفارة السعودية إن "علاقات البلدين تمر بواحدة من أزهى عصورها بفضل التنسيق والتشاور الدائم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أنعكس بشكل واضح على كافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خدمة لمصالح شعبي المملكة ومصر".