شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قنبلة من مخلفات حرب 2006 يودى بحياة طفل ويصيب آخر جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضى طفل، وأصيب شقيقه، بعد ظهر الخميس، في انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف الإسرائيلى على جنوب لبنان في حرب يوليو 2006 في بلدة عدشيت النبطية.

وكان الطفلان فادى محمد الصعيدي (8 سنوات) وشقيقه إسماعيل (6 سنوات) وهما سوريان عثرا على القنبلة أثناء لهوهما فانفجرت بهما وتم نقلهما إلى المستشفى حيث توفى الأول متأثراً بجراحه.

يذكرأن، قالت الوكالة الرسمية اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي استهدف أغسطس الماضى منطقة رباع التين وبسطرة والسدانة بالقذائف الحارقة ما أدى لاشتعال حرائق، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 21 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، ويجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع مشاورات مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين آخرين بسبب تطورات الأوضاع فى جنوب لبنان.