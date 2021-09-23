استلهام الإنجازات

الكويت - هبة التوبجي - في مثل هذا اليوم من كل عام نستذكر مؤسس المملكة العربية السعودية جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه حينما صافح السعوديين سنة 1351هـ بالنبأ الهام الذي اثلج صدور شعبه وهو استبدال مسمى المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها باسم المملكة العربية السعودية بعد ان بويع جلالته طوعا وحبا في كل منطقة ومدينة وقرية.

ومايظهره السعوديين في كل عام من مظاهر البهجة والسرور انما هو استلهام لإنجازات المؤسس التي طاولت النجوم زهواً. وانزلت بلادنا مكانتها الرفيعة التي تستحقها بين الأمم.

ولقد سار على نهجه من بعده ابناءه البررة فكانت بصماتهم على صدر نهضتنا وصولا الى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، عراب القفزة الاقتصادية العظيمة التي باتت تؤتي ثمارها على اكثر من صعيد اقتصادي..

ولقد بتنا ونحن نحتفل باليوم الوطني 91 نشهد نجاحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فقد نجحت خطة سمو ولي العهد حفظه الله في صناعة اقتصاد سعودي جديد لايعتمد نموه على النفط. حفظ الله بلادنا العظيمة. وحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

نجم بن عزوان العتيبي

رجل أعمال _جدة