شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يوجه هذا التحذير لسالكي الطرق بـ “الجوف” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت المديرية العامة للمرور بمنطقة الجوف تنبيهاً مهماً لأهالي المنطقة.
وأوضح المرور في تغريدة على “تويتر”،ـ أنه ينبغي على مستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍّ من ( القريات – الناصفة – عين الحواس )، أن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله تعالى رياح نشطة يُصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
ودعا “المرور” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، حرصاً على حياة سالكي الطريق بمنطقة الجوف.
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