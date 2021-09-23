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“التجارة” توضح المدة المستغرقة لـ “تأسيس شركة” قبل وبعد رؤية 2030

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن المدة التي كانت تستغرق لتأسيس شركة قبل وبعد رؤية المملكة 2030 التي أطلقها الأمير في عام 2016.

وأوضحت التجارة في تغريدة نشرتها على حسابها على موقع”تويتر”، أنه قبل إطلاق الرؤية كان يستغرق ذلك 15 يوماً  بمراجعة 8 جهات حكومة .

وأضافت أنه بعد الرؤية فيستغرق ذلك 30 دقيقة وبخطوة إلكترونية واحدة، فقط، مما أسهم في تأسيس الشركات.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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