شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد من أعماق البحر.. علم المملكة يزين الشعب المرجانية في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت مجموعة من الصور، احتفاء عدد من الغواصين في منطقة تبوك باليوم الوطني للمملكة الـ91 من أعماق البحر الأحمر، بمشاركة عدد من السياح الأجانب.

ووثقت الصور، تعليق علم المملكة على الشعب المرجانية، في حين التقط غواصون آخرون صورًا مع العلم للذكرى بهذه المناسبة.

الجدير بالذكر أن المملكة تحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني الـ91، وهو اليوم الذي أصدر فيه الملك المؤسس عبدالعزيز مرسومًا بتحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى “المملكة العربية السعودية” عام 1932م.