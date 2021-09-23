المستقبل المشرق

الكويت - هبة التوبجي - اننا في هذا اليوم المصادف للذكرى ٩١ لتأسيس وطننا الغالي نستشعر نعم الله الكثيرة و الوفيره في ظل قياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز صاحب الرؤيا و منفذها بحرفيةٍ كبيره و بنظرةٍ ثاقبه نحو مستقبل مشرق مستمداً قوته بفكره النير و المجدد وبعزيمة شعبه الذي شبهه بطويق ذاك الطود الشاهق العظيم واننا لندعو ربنا ان يبلغنا طموحنا وان يديم على وطننا امنه وامانه وان يبلغنا اياماً مجيده قادمه ونحن في ظل تطور مستمر.

ومن المؤكد أن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً واضحاً وملموساً في إستقرار الإقتصاد العالمي وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على مكانة المملكة السياسية والإقتصادية في شتى المجالات .

بقلم رجل الأعمال

نايف بن زويد الذيابي