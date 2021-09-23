شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدعم لدفعة شهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ47 شهر أكتوبر 2021م.

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، أن الدعم للدفعة الـ 47 سيتم صرفه للمستفيدين يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر.

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليار ريال منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن استعلام حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).