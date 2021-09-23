شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مقتنيات وصور تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز في قصر المربع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت “قناة السعودية” لقطات لمقتنيات وصور تاريخية نادرة للملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- في قصر المربع بمدينة الرياض.

ووثقت إحدى الصور الرايات التي كانت مع جيوش التوحيد في عهد الملك عبدالعزيز وهي إحدى أقدم المقتنيات في قاعة الملك المؤسس التذكارية.

وأظهرت صورة أخرى قوات الملك عبدالعزيز في وسط الجزيرة العربية، ظهر الملك عبدالعزيز في إحدى الصور التاريخية النادرة يعود تاريخها لأواخر الستينات الهجرية (الأربعينيات الميلادية).

يذكر أن قصر المربع التاريخي، كان مقراً لإقامة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومركزاً لإدارة شؤون الحكم، وتصريف أمور الدولة.

وقد استضاف القصر عدداً من ملوك الدول العربية والإسلامية ورؤسائها، وشهد أحداثاً رئيسية وقرارات ملكية في تاريخ البلاد كإنشاء وزارة الدفاع، وإصدار العملة السعودية، وإنشاء سكة الحديد بين الرياض والدمام، وظهور النفط بكميات تجارية، وغيرها.