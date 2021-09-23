شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: انخفاض محسوس في درجة الحرارة مع بداية فصل «الخريف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، انخفاضاً ملموساً في درجة الحرارة مع حلول فصل الخريف.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “عادة يتميز فصل الخريف بأنه أقل الفصول في حدوث العواصف الغبارية”.

وأضاف “اليوم وغداً تشرق الشمس من الشرق تماماً (90 درجة) وتغرب من الغرب تماماً (270 درجة)، وقد يبدأ الناس إشعال النار مساءً في البر وذلك شمال المملكة، كما “توقع المسند، انخفاض محسوس في درجة الحرارة الصغرى”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة وتبوك.