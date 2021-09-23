شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، اليوم الخميس، تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة. وأكد التحالف أنه يتابع النشاط الحوثي، مشدداً على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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